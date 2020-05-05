Губернатор Кубани поздравил журналистов края с профессиональным праздником

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5 мая 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил журналистов края с профессиональным праздником и пожелал им новых достижений и жизнеутверждающих новостей. Он также отметил, что в редакциях региональных СМИ работают профессионалы, которым не безразлична судьба родного края.

- Многократно возросла роль СМИ сегодня, когда Кубань, вся Россия проходят непростой период. Сейчас как никогда важно понимать свою ответственность, а главное – быть источником точной и достоверной информации для людей, давать взвешенную событийную картину, - говорится в поздравлении.

Сейчас, в период пандемии, жители стали чаще обращаться к СМИ за новостями. Они хотят знать, какие меры принимаются и как защитить себя и своих близким от опасного вируса.

- Вы уже не только «зеркало», отображающее жизнь, от вас во многом зависит сохранение стабильности и спокойствия на Кубани, - подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев пожелал журналистам новых профессиональных успехов и достижений.