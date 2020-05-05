В водоемах и водохранилищах Крыма воды все меньше, а лето все жарче, и туристов все больше

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5 мая 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Питьевая вода, фото: соцсети

Синоптики расходятся в оценке прогнозов на лето 2020 года. Одни предрекают рекордно жаркое лето, другие не видят поводов для беспокойства.

Напомним, что недостаток воды в водоемах Севастополя уже привел к вынужденному ограничению потребления. На первом этапе ограничена подача в садоводческие товарищества. Но если ситуация не улучшится, то воду по графику будут подавать и горожанам.

С водохранилищами Крыма ситуация не лучше – воды в них не прибывает. И хотя власти демонстрируют уверенность в благоприятном исходе, этим, делу не поможешь.

Зима была рекордно бесснежная. В высокогорных районах выпало не больше 5% снега. А это был один из основных источников весенней воды горных рек.

За последние годы население, как Севастополя, так и Симферополя сильно увеличилось. Если по официальной статистике в этих городах где-то по 400 000 человек, то неофициальные подсчеты (по приросту детей в детских садах, рабочих в серой экономике и т.п.) в два, а то и в три раза больше. А это и увеличенное потребление воды. И благо, что нет и возможно не будет в этом году «девятого» вала туристов, а то в 2020 году Крым бы, взвалив на себя рекордные миллионы гостей, захлебнулся бы сухой пылью степей.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»