Вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов скончался в больнице

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5 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

И. Виноградов, Фото: пресс-служба ГСС

Вице-президент ПАО «Корпорация «Иркут» Игорь Виноградов 4 мая скончался в больнице, где ему диагностировали пневмонию. В некрологе на сайте компании сообщатся, что Виноградов умер после непродолжительной болезни.

Виноградов был заместителем генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники. Он внес огромный личный вклад в сертификацию самолета SSJ100 по российским и европейским нормам, а в последние годы принимал самое активное участие в сертификации самолета МС-21.

Как говорят коллеги, «Игорь Виноградов был авиационным инженером с большой буквы, он посвятил всю свою профессиональную жизнь развитию отечественного авиастроения».

По данным источника РБК, второго мая Виноградова госпитализировали с пневмонией.