В США из-за эпидемии коронавируса ограничили продажу мяса

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5 мая 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В США ограничили продажу свежего мяса из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Дефицит мяса в американских супермаркетах предсказывали еще месяц назад, когда в стране стали закрываться мясокомбинаты, - сообщает kp.ru.

Мясокомбинаты закрыты по разным причинам - одни стали эпицентрами распространения коронавирусной инфекции, в других возникли проблемы с кадрами.

Две крупнейших сети американских супермаркетов – Costco и Kroger – уже объявили о том, что они ограничивают объем свежего мяса всех видов и также мясного фарша, который будут отпускаться в одни руки.

В Kroger ограничения введены в избранных магазинах. Руководство Costco приняло решение лимитировать продажу свежей свинины, говядины и птицы из расчета три упаковки в одни руки. Привилегию получат только члены клуба покупателей Costco. Тем, у кого нет членской карточки, свежее мясо вообще не продадут. На замороженное мясо и полуфабрикаты ограничения пока распространяться не будут.

Продавца мяса успокаивают, объясняя, что "поставщики прилагают все усилия для обеспечения доставки на прилавки всех необходимых товаров и продуктов, пользующихся повышенным спросом".