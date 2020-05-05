Как волонтёры помогают бороться с коронавирусом

Гражданский героизм – так можно назвать работу волонтёров во время пандемии коронавируса. Тысячи россиян нашли себя в новой реальности: добровольцы видят, где нужна помощь, и действуют. Идеи вырастают в целые движения. «Аргументы недели» собрали истории тех, кто не остался в стороне и включился в борьбу со смертельным вирусом.

Мария Юнгер – переводчик. В борьбе с пандемией она использовала свои знания. Вирус неизвестный, поэтому врачам пришлось изучать его в ходе эпидемии. Когда COVID-19 стал распространяться по России, в других странах уже активно шла борьба с ним. Зарубежные медики имели определённый опыт и инструкции. Материалы с новой информацией по вирусу появлялись ежедневно, но все они были в основном на английском, итальянском и испанском языках. Чтобы российские врачи максимально быстро могли получать актуальную информацию, в бой вступили волонтёры-переводчики.

«Когда главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко открыл доступ к профессиональному чату врачей анестезиологов-реанимотологов, я решила туда заглянуть, – рассказывает «Аргументам недели» Мария Юнгер, вдохновитель движения волонтёров-переводчиков. – Там российские врачи консультировались с зарубежными коллегами. Меня тронуло сообщение медика из Италии. Девушка написала, что у них уже есть определённые протоколы по тому, как работать с вирусом и обещала перевести их, когда вернётся домой после смены. Я понимаю, насколько сложно после суток работы заниматься переводами, поэтому предложила свою помощь».

Мария сразу же получила первые документы и начала работу. Благодаря постам в Facebook и Вконтакте в команду пришли первые переводчики. Спустя месяц их стала не одна сотня.

отчёт мейкеров

«Справляются не все, – поделилась Мария Юнгер. – Медицинские статьи – довольно специфический материал. Но у нас работают прекрасные редакторы с медицинским образованием, которые вычитывают каждую статью. Перевести можем практически с любого языка. У нас есть переводчики даже с фарси (персидский язык)».

Переводы оперативно отправляются врачам. Кроме того, одна из присоединившихся волонтёров создала сайт, где публикуются труды. Сегодня там можно найти около 500 работ.

«Мы все понемногу вносим вклад, чтобы ситуация с коронавирусом быстрее разрешилась, и мы вернулись к нормальной жизни, к работе», – отметила участница движения Анна Левина. Девушка работает в сфере туризма, по которой пришёлся основной удар эпидемии. Освободившееся время переводчица решила провести с пользой.

передано в псковскую больницу

Еще один волонтёр проекта – Светлана Зайцева – поделилась с «Аргументами недели» своими чувствами: «Волонтёрство даёт мне ощущение жизни, нужности, доброты – это потрясающе. В каком-то смысле его можно назвать спасением. Я бесконечно сочувствую людям, которые сейчас не знают чем заняться, куда приложить усилия. Моя жизнь наполнена и прекрасна». Светлана рассказала нам о трудностях перевода специфического материала. Переводчице проще работать с текстом о лекарствах, с медицинскими терминами – у них есть однозначная трактовка. А вот материал об этике, написанный медицинским языком, вызывает сложности. «Иногда до смысла приходится докапываться с лопатой!» – отметила волонтёр.

Всеволод Очинский

Всеволод Очинский – горячий энтузиаст 3D печати. После того, как в конце марта мужчина с высокой температурой ждал скорую и уже собирал вещи в больницу, он и решил помогать в борьбе с эпидемией любимым делом.

«Я знал, что мейкеры Австралии, США и других стран объединились и производят средства защиты для врачей, – рассказал «Аргументам недели» Всеволод Очинский. – Решил узнать, есть ли что-то подобное в России. Нашёл в интернете небольшой чат, в котором было около 150 человек. Все они хотели помогать, но работа была не организована. Я перевёл этот хаос в нужное русло. Удивительно, что все эти люди оказались в одном месте и смогли запустить производство в своих регионах. Цель была одна – просто делать всё, что можем в данной ситуации!».

сделано на 3Д принтере

Вскоре инициатива выросла в движение под названием «Мейкеры против COVID-19». Сейчас 2500 добровольцев из России, Беларуси и Украины круглосуточно печатают на своих 3D принтерах щитки для защиты лица, боксы, заколки для тканевых масок. Тысячи изделий безвозмездно переданы в больницы. Помощь от энтузиастов получили уже 4% всех врачей РФ. Их станет 10%, если мейкеры выполнят все поступившие к ним заявки. Основатель движения не ставит громких целей, но признаётся, что был бы доволен, оказав помощь половине медучреждений страны.

отзывы мейкерам

«Люди на каком-то невероятном душевном порыве включились в работу, – поделился Всеволод Очинский. – Это неиссякаемый поток идей, что и как мы можем печатать. Наше производство невероятно гибкое, и мы готовы изготавливать изделия по индивидуальным требованиям. Разработчики и инженеры трудятся не переставая. Например, недавно одна из больниц попросила сделать лицевые щитки для младенцев. Сразу запустилась работа в чатах, обсуждение технических подробностей, и скоро мы сможем печатать этот новый продукт».

сделано мейкерами

Материалы для производства помогают закупать партнёры. Открыт сбор средств на сайте проекта. Волонтёры используют личные запасы. К проекту присоединяются новые активисты, среди которых есть школьники и студенты. Всеволод Очинский отметил: «3D печать – это ремесло, которое требует знаний и опыта. Это достаточно простая технология, которой нужно просто уделить время. Мы с удовольствием рассказываем новичкам, как добиться хорошего результата».

Волонтёры ежедневно получают слова благодарности от врачей. Они удивляются и радуются тому, что маленькие вещи, которые они производят, вызывают столько положительных эмоций тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Старшеклассник Александр Гайворонский помогает остановить эпидемию в её «эпицентре». Он волонтёр в больнице, где лечат больных с коронавирусной инфекцией.

«Я работаю по ночам, – рассказал доброволец «Аргументам недели». – С утра я дистанционно учусь, потом отсыпаюсь часов 8 и снова еду в больницу». Школьник работает в «зелёной зоне» и не контактирует с больными. Он занимается статистикой, вводит данные пациентов в федеральный регистр, помогает медикам. «Мы все большая и дружная семья, – делится Александр. – Дружественные отношения и с персоналом больницы, и с такими же волонтёрами, как я. Настроение у всех боевое и позитивное».

Александр Гайворонский

Старшеклассник рассказал, что решение пойти помогать именно в больницу далось непросто. В первую очередь переживал, что он может представлять угрозу для родственников. Были и те, кто говорил: «Куда ты идёшь? Зачем тебе это надо?». На эти вопросы Саша лишь показывает на сердце и отвечает, что словами это не объяснить.

Волонтёры в больницах нужны, чтобы разгрузить врачей, которые занимаются больными с коронавирусом. Активисты освобождают их от заполнения документов, берут на себя часть административной работы. Все обязательно проходят обучение. Работа в «зелёной зоне» организована так, что добровольцы не контактируют с больными. Для работы в «красной зоне», с заражёнными COVID-19 допускаются только люди с медицинским образованием или студенты-медики. Они могут оценить риски с профессиональной точки зрения и знают, как максимально защитить себя. Средствами индивидуальной защиты активистов обеспечивают медицинские учреждения.