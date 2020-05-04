Коронавирус в Дагестане: «Ситуация удручающая. Мы находимся на грани фронтовой медицины»

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4 мая 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: YouTube

Максим Шевченко

Российский журналист, политик и общественный деятель Максим Шевченко, который сам недавно переболел коронавирусной инфекцией, узнал у заместителя главного редактора газеты «Черновик» Магомеда Магомедова, как система здравоохранения справляется с COVID-19 в Дагестане.

Магомедов отметил, что система здравоохранения Дагестана, врачи и население региона находятся в непересекающихся плоскостях. Минздрав не обеспечил медучреждения необходимыми средствами защиты. Только сейчас, спустя месяц после начала там вспышки, их начали снабжать масками, халатами и защитными костюмами. Помогать пришлось меценатам, пока Минздрав заявлял, что всё есть. «Врачи были вынуждены голыми руками бороться с вирусом. На первом этапе не было даже масок. Мы понимаем, что от заражения они не спасают. Но даже этого в больнице не было», – рассказал Магомедов.

Количество людей, которое нуждается в компьютерной томографии, по словам журналиста, в разы превышает возможности больниц, как частных, так и государственных. Кроме того, аппараты постоянно ломаются, а людям приходится занимать очереди с шести утра. Цены на КТ тоже выросли разительно: с примерно 1500 рублей до почти 5000. Если люди болеют семьей, то это серьёзный ущерб. Лекарства тоже приходится покупать самим: «Мы находимся на грани фронтовой медицины, когда медицинские учреждения будут вынуждены не обращать на тяжёлых больных внимания, будут заниматься больными средней тяжести, а лёгких оставлять дома».

Журналист отметил, что официальная статистика сильно занижена, так как в Дагестане люди повально болеют внебольничной пневмонией, и, как считают врачи, это и есть та сама коронавирусная инфекция. Внебольничной пневмонией на данный момент в регионе уже заболели 4500 человек, а умерло более 120, плюс у 1500 человек официально поставлен диагноз коронавирусная инфекция. При этом, значительная часть населения предпочитает верить в версию заговора и чипирования. Пришлось долго убеждать, чтобы люди поверили – это не выдумка и отнеслись серьёзно к проблеме.

«Общая картина заключается в том, что нет снабжения медикаментами, всё держится на меценатах. Каждый день похороны. Людям очень тяжело, они не могут надеяться на господдержку. Мы понимаем, что можем попасть в ситуацию, когда придётся обратиться ко всему миру и просить еду», – поделился мнением журналист.