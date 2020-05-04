Глобальное потепление может привести к появлению неизвестных науке вирусов

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4 мая 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Врачи и ученые считают, что иммунитет человека в последнее время сильно ухудшился: взрослые и дети стали чаще болеть, инфекции протекают тяжелее, вызывая всё больше осложнений. Экологи утверждают – из-за глобального потепления велика вероятность появления новых неизвестных нам вирусов.

По словам профессора базовой кафедры Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Андрея Зиновьева, человечество не раз уже переживало сильные эпидемии, приведшие к гибели 70% населения. И невозможно исключать, что может появиться вирус, способный повторить эти исторические события.

Биоэколог Лидия Беляева обращает внимание на то, что человечество все больше внедряется в природу, контактируя с дикими животными и перенимая от них неизвестные вирусы. Ярким примером тому, как считает эксперт, служит Китай, в котором начал распространяться COVID-19.

«Нельзя не обращать внимания и на глобальное потепление, из-за которого происходит таяние ледников. А вместе с ними могут оттаивать вирусы и споры микроорганизмов, образовавшиеся много лет назад. И неизвестно сможет ли человеческий организм оказать им сопротивление, - отмечает биоэколог.

По мнению врача аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, к ослаблению иммунитета ведет бесконтрольное самостоятельное применение антибиотиков, которое делает человека все менее чувствительным к ним.

«Антибиотики влияют на иммунную систему своими угнетающими свойствами. Надо помнить, что вирусы антибиотиками не уничтожаются. Ими лечатся бактериальные инфекции, проявившиеся при осложнениях от вирусных заболеваний», - поясняет врач.

Как отмечают эксперты, осложняет ситуацию - загрязнение водоемов и почвы отходами человеческой деятельности. Это приводит к попаданию токсичных веществ в организм. Следствием же становится увеличение риска аллергических и аутоиммунных реакций, когда клетки нашей иммунной системы неадекватно реагируют как на внешние факторы, так и на собственные белки.