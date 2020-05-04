Власти дагестанского города Хасавюрт запретили въезд и выезд из населенного пункта

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4 мая 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

г. Хасавюрт. Фото: Инстаграм администрации Хасавюрта.

Власти Хасавюрта запретили въезд и выезд на территорию города, а также перемещения внутри него. Исключение составляют только машины экстренных служб.

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города», – говорится в сообщении администрации города в Инстаграм.

При этом власти не уточнили, до какого момента будет действовать жесткое ограничение.

В сообщении также говорится, что в отношении нарушителей ограничительных мер будут составляться административные протоколы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане скончалась беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус.