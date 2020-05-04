Власти дагестанского города Хасавюрт запретили въезд и выезд из населенного пункта

Власти Хасавюрта запретили въезд и выезд на территорию города, а также перемещения внутри него. Исключение составляют только машины экстренных служб.
«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города», – говорится в сообщении администрации города в Инстаграм.
При этом власти не уточнили, до какого момента будет действовать жесткое ограничение.
В сообщении также говорится, что в отношении нарушителей ограничительных мер будут составляться административные протоколы.
Ранее сообщалось, что в Дагестане скончалась беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус.