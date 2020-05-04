Что ждёт людей, которые переболели коронавирусом

Ранее американские врачи заявляли, что COVID-19 опасен не только в тяжелых формах. Нейрохирург клиники Mount Sinai Health System Томас Оксли пришел к выводу, что он влияет на свертываемость крови и приводит к тяжелому инсульту даже у молодых пациентов. Также специалисты отметили, что у пациентов с деменцией риск смерти составляет 39%. В случае же с ожирением они предположили, что причиной повышенной опасности может быть нарушение функции легких, грозящее воспалением избыточного количества жировой ткани вокруг внутренних органов.

Интересно, что у части пациентов с коронавирусом развиваются серьезные поражения головного мозга. Помимо высокой температуры, лихорадки, кашля и затрудненного дыхания, которые традиционно сопровождают коронавирусную пневмонию, у некоторых зараженных наблюдаются психические изменения, обусловленные неврологическими нарушениями. Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов рассказал «Известиям», что вирусы гриппа и герпеса способны приводить к отмиранию целых участков мозга. Похожая картина наблюдается и с новым коронавирусом: « В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», — считает эксперт.

Очевидно, что COVID-19 способен атаковать весь организм, а не только легкие. Особенно часто этот патоген негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему, считает эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. По его словам, коронавирусная инфекция может вызвать острые осложнения в отношении различных органов и систем, в том числе и мозга, а также влиять на течение хронических заболеваний, вызывая неблагоприятные исходы: « Пока случаи непосредственного влияния на мозг фиксируются редко и это нельзя назвать распространенной причиной летальных исходов. А вот дыхательная недостаточность фиксируется у каждого второго пациента. У каждого третьего положение усугубляет сочетание дыхательной и сердечной недостаточности, и в 10% случаев смерть вызывает сердечная недостаточность, — рассказал эксперт. — Таким образом, осложнения сердечно-сосудистых заболеваний занимают второе место среди причин летальности инфицированных коронавирусной инфекцией».