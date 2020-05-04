Челябинские стражи порядка рассказывают о фронтовых подвигах своих дедов

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4 мая 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы УВД России по г. Челябинску

Сотрудники УМВД России по г. Челябинску делятся историями своих родственников. Такую акцию стражи порядка организовали в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первый видеопроект рамках акции #Полиция74гордится о своем дедушке показал представитель Общественного совета при УМВД России по Челябинску Алексей Денисенко. В беседе с корреспондентом «ЧелябинскСегодня» он отметил, что в основу ролика вошли рассказы его деушки — Степана Петровича Денисенко. Когда сотрудники УВД узнали о его подвигах, то попросили его Денисенко более широко осветить эту историю.

«Они – неравнодушные люди, они стараются и в этом отношении молодцы», — сказал Алексей Денисенко. Он также рассказал, что каждый год вместе с детьми принимает участие в «Бессмертном полку». Напомним, в этом году дату шествия перенесли из-за пандемии коронавируса, 9 мая он пройдет в онлайн-формате.

«Для нас, для семьи, и для всех участников этого процесса такие мероприятия становятся поводом лишний раз более серьезно подойти к памяти, — рассказывает Алексей Владимирович. — Конечно, эта память всегда есть. Но когда подвигли на определенные действия, вот как меня читать отрывок из рассказа про моего дедушку, то все происходит более вдумчиво, больше погружаешься в эти воспоминания, серьезнее в памяти это все отражается. В текущих реалиях это стало особенно важно».