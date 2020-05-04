Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Челябинские стражи порядка рассказывают о фронтовых подвигах своих дедов

, 20:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Челябинские стражи порядка рассказывают о фронтовых подвигах своих дедов
Фото пресс-службы УВД России по г. Челябинску

Сотрудники УМВД России по г. Челябинску делятся историями своих родственников. Такую акцию стражи порядка организовали в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первый видеопроект рамках акции #Полиция74гордится о своем дедушке показал представитель Общественного совета при УМВД России по Челябинску Алексей Денисенко. В беседе с корреспондентом «ЧелябинскСегодня» он отметил, что в основу ролика вошли рассказы его деушки — Степана Петровича Денисенко. Когда сотрудники УВД узнали о его подвигах, то попросили его Денисенко более широко осветить эту историю.

«Они – неравнодушные люди, они стараются и в этом отношении молодцы», сказал Алексей Денисенко. Он также рассказал, что каждый год вместе с детьми принимает участие в «Бессмертном полку». Напомним, в этом году дату шествия перенесли из-за пандемии коронавируса, 9 мая он пройдет в онлайн-формате. 

«Для нас, для семьи, и для всех участников этого процесса такие мероприятия становятся поводом лишний раз более серьезно подойти к памяти, рассказывает Алексей Владимирович. Конечно, эта память всегда есть. Но когда подвигли на определенные действия, вот как меня читать отрывок из рассказа про моего дедушку, то все происходит более вдумчиво, больше погружаешься в эти воспоминания, серьезнее в памяти это все отражается. В текущих реалиях это стало особенно важно».

 