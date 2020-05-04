Есть чем заняться: Сейм Латвии рассмотрит вопрос о легализации однополых браков

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4 мая 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Однополый брак, фото соцсети

Казалось бы, ну совсем не вовремя предаваться «утехам». Коронавирус гуляет по планете. Но Сейм Латвии это не остановит: в годину пандемии и экономического кризиса парламент рассмотрит вопрос о легализации однополых браков.

Право слово, Сейму Латвии есть чем заняться!

Руководитель парламентской Комиссии по мандатам и этике Янина Курсите-Пакуле считает, что «дискуссии будут очень горячими». Правда заявляет, что «этот вопрос определенно не находится на вершине приоритетов».

Сам автор инициативы Раймондс Петровичс в своей аргументации ссылается на то, что в однополых союзах при смерти одного из партнеров, другой не может претендовать на наследство. Да и завещание не состоящему в браке партнеру невозможно оспорить. Г-н Петровичс убежден, что «латвийское общество растет и понимает, что регулирование таких партнерских отношений никоим образом не угрожает браку между мужчиной и женщиной».

Председатель латвийской фракции «Развитию.За!» Даниэлс Павлютс выступает за то, чтобы непременно юридически регистрировать однополых партнеров. И несомненно этот шаг будет справедливым и правельным.

Но есть в Сейме Латвии и те, кто не поддерживает данную инициативу. Против выступает «Национальное объединение».

А председатель фракции «Согласие» Янис Урбанович ничего конкретного по данному вопросу латвийским СМИ не ответил: он сослался на мнение «крупного эксперта по правам человека» Бориса Цилевича… Кстати, г-н Цилевич был одним из тех депутатов, которые ранее поддерживали Закон о совместном проживании.