«Мы не дауншифтеры»: как тысячи граждан России застряли и выживают в чужих странах

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4 мая 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: ROMB

Pixabay

Журналисты нашли пожилых людей, которые застряли в зарубежных странах и убедились, что это системная проблема. В сложной ситуации оказались и туристы в странах, откуда пока не запланировано ни одного вывозного рейса.

Александр Власов улетел на отдых на Занзибар 11 марта и не может вернуться домой уже более 3 недель. По его словам, обратный рейс просто отменили, не дав никакой дополнительной информации. Турист хотел улететь обратно самостоятельно, но минимальная стоимость рейса до Москвы составила 280 тысяч рублей на человека: «На Занзибаре помимо русских туристов нет никого. Всех вывезли буквально до 23 марта. Отели в стране закрыты на карантин. Буквально 10 из них на свой страх и риск разместили наших туристов».

Туристка Ольга Набокова из Санкт-Петербурга оказалась заперта в Гватемале и также три недели не может вылететь домой, хотя туристов из Германии и Франции вывезли: «Позиция консульства была такая: собирайте вещи и поезжайте в Мексику. Поскольку сухопутная граница Гватемалы с Мексикой – это единственное, что открыто. И там разберетесь. Найдёте себе рейсы».

Павел Иванов смог улететь из Таиланда со второй попытки, но утверждает, что в стране застряли множество пожилых людей, которые не умеют пользоваться Интернетом и даже не могут оставить заявку на вывоз домой: у них нет банковских карт, заканчиваются деньги и нет лекарств. «Общими усилиями двух бабушек нам всё-таки удалось зарегистрировать на рейс до Ростова-на-Дону, где им придётся просидеть 2 недели на карантине и только потом добираться до дома в Карелии. Я призываю всех туристов, кто застрял и ещё не улетел, обратить внимание на стариков. Распространяя о них информацию, мы сейчас достучимся до того, что их просто начнут сажать на рейсы. Несмотря на то, что они живут в разных регионах», – рассказал Павел.

Ростуризм 8 апреля заявил, что всех своих организованных туристов туроператоры вывезли, а ведущий канала «Россия» Владимир Соловьёв уточнил, что за границей остались одни дауншифтеры. Сами туристы этот факт категорически отрицают, заявляя, что большинство из них просто приехали на отдых.