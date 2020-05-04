Челябинские полицейские проводят операцию «Тоннель»

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4 мая 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В ходе операции сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушителей режима самоизоляции.

Такие мероприятия ежедневно проходят в разных районах города, сотрудники ГИБДД проверяют документы водителей, сверяют данные горожан по специальной базе данных. Челябинцев, которые не соблюдают предписание Роспотребнадзора о 14-дневном карантине, ждет штраф. Кроме того, инспекторы напоминают водителям о мерах личной безопасности в период пандемии. Необходимо носить маску, пользоваться антисептиками для рук, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, чаще мыть руки.