В Челябинске запустили производство медицинских масок

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4 мая 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Линия по производству медицинских изделий начала работу на базе Областного аптечного склада. Промышленную площадку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, закупила и передала на безвозмездной основе линию Русская медная компания. Производство будет выпускать до 5 миллионов масок ежемесячно. В течение первой недели здесь будут шить около 100 тысяч масок в день. Первые получатели средств защиты — медицинские учреждения, с 12 мая маски начнут поступать в южнуральские по приемлемым ценам.

Алексей Текслер выразил благодарность Русской медной компании за помощь в приобретении производственной линии. Он также отметил, что с 6 мая для южноуральцев будет введен масочный режим, правда, пока он будет носить рекомендательный характер. Средства защиты нужно будет использовать при посещении магазинов, общественного транспорта, государственных учреждений.

«С 12 мая планируем ввести обязательный масочный режим, — отметил Алексей Текслер. — новая производственная линия поможет нам наполнить аптеки по доступным ценам, чтобы наши житель могли этот режим соблюдать».

Отметим, что с каждым днем количество заразившихся коронавирусом южноуральцев растет. За последние сути выявлено 87 новых случаев заболевания. Всего в Челябинской области 673 больных коронавирусом.