Студенты объяснили свое решение практиковаться в ковидных клиниках

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4 мая 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Студенты медвузов, фото соцсети

Медицинские вузы, их преподаватели, аспиранты и студенты с первых дней пандемии помогают отечественному здравоохранению, а с 1 мая приказом Минздрава и Минобрнауки разрешено привлекать студентов медвузов к работе с зараженными COVID-19.

Студенты медицинских вузов рассказали журналистам «Аргументы и Факты» о своем решении практиковаться в коронавирусных больницах.

Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко только завершил смену. Он один из первых, кто решил войти в «красную» зону, и трудоустроился медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого.

«Врачом мечтал стать с детства, хотя в семье у нас врачей никогда не было. Мне всегда была интересна медицина. Ну, как и каждый, кто выбирает эту профессию, хотелось быть полезным людям. Когда объявили пандемию, я понял, что сидеть дома, сложа руки, неправильно, да и просто невозможно. Я — будущий врач и должен быть там, где могу помочь, поэтому даже вопросов не стояло — идти или нет. Сейчас я выхожу на смену медбратом, осенью получил сертификат по лечебному делу, поэтому могу работать, но если понадобится — пойду и санитаром, кем угодно», — рассказал Дмитрий.

Как сказал Дмитрий Млечко, родители, конечно, переживают, но профессия врача всегда сопряжена с риском.

«Они всегда уважали мой выбор, еще с момента выбора вуза, поэтому, я думаю, они бы удивились, если бы я остался дома, как наблюдатель».

Он отметил, что в больнице выполняет все сестринские обязанности.

«Это различные процедуры, ставлю уколы и капельницы, веду компьютерную документацию, заношу в базу новые назначения. Я работаю с пациентами средней тяжести. Часто приходится оказывать пациентам, в том числе, и психологическую помощь, хотя это громко сказано. Но когда видишь, что пациент растерян, напуган, падает духом, то стараешься его отвлечь, разговорить, ободрить. Кстати, люди привыкли, что медсестра — это обязательно женщина, а я парень, и они часто интересуются, почему я стал медбратом. Я рассказываю, они слушают, а я в это время, например, ставлю капельницу или совершаю другие малоприятные процедуры. Человек отвлекается и уже сам начинает рассказывать о себе, перестает нервничать и бояться. Например, одна женщина очень была растревожена, но мы с ней поговорили, и ей стало легче. Под конец разговора, она уже мне сочувствовала и забыла про недомогание. А я почувствовал радость, что хоть немного удалось ее успокоить», - сказал Дмитрий.

«Все зависит от тех назначений, которые делает врач. Начинается с утренних назначений. Также я отвожу и привожу пациентов, например, сделать КТ. Когда появляется свободная минутка, работаю с документацией. В конце дня, соответственно, вечерние назначения. Затем заступаю на ночное дежурство, ведь я работаю сутки. Ну и параллельно может произойти все, что угодно. Может кому-то резко стать плохо. Соответственно нужно экстренно оказать помощь. Вот, например, сегодня было три ночных поступления пациентов. У нас предусмотрен один перерыв, каждые 6 часов. Время летит с совершенно другой скоростью. Отсчет начинается, как экипировался — надел костюм защиты.

Овечая на вопрос об условиях работы, Дмитрий подчеркнул, что работает в специальном костюме и респираторе.

«Конечно, нужно привыкнуть, сегодня после смены какой-то атас был. Работать сложно — костюмы воздухонепроницаемые, ощущение, что варишься в супе. Когда я снял перчатки и приспустил рукав, у меня просто вода струей полилась. С точки зрения безопасности и комфорта персонала созданы все условия, нас кормят три раза в день. Но об отдыхе никто не думает. Бегать приходится много. Это конечно колоссальный опыт, в вузе этому не научат, и к тому же заплатят неплохие деньги», - отметил он.

«Очень помогает старшая медсестра, да и весь персонал больницы, подсказывают, учат всему. Но, повторюсь, я шел в больницу не на практику, а на работу. Это подразумевает, что я должен уже все знать и уметь. Времени действительно на раскачку нет. Однако, стараешься смотреть, запоминать, как это делают более опытные коллеги. Для меня большая удача быть сейчас на передовой плечом к плечу с профессионалами»,- добавил Дмитрий Млечко.

Студент-медик заметил, что в профессиональном смысле приобретаемый им сегодня опыт по сути бесценный.

«Опыт сегодня в больнице — несравним ни с чем, ни с одной практикой. Ты сразу оказываешься в самом эпицентре. Ответственность сумасшедшая. Включаешься в процесс моментально. Конечно, в обычной жизни вливание врача в медицинский процесс происходит не так стремительно, а тут совершенно другая история, которая мобилизовывает все ресурсы — и знания, и новый опыт, и закаляет характер. Чтобы стать хорошим врачом нужно знать, как работает вся система, все звенья такого сложного механизма, как больница. В прошлом году я работал санитаром, сейчас у меня повышение — я уже медбрат. Когда я стану врачом, я не буду младенцем, а приду мужчиной, который не понаслышке знает и понимает весь процесс», - сказал он.

«Рук не хватает, это правда. Единого совета нет, но хочу сказать, что если мы выбрали такую сферу, как медицина, то должны быть там, где наше место, т.е. с пациентами, со всеми, кто нуждается в нашей помощи. И еще — рассчитывать на то, что ты закончишь ординатуру, и сразу станешь врачом — не стоит. Сейчас реальная возможность проверить себя, а главное понять, а ту ли профессию ты выбрал» - заключил Дмитрий, — обращаясь в адрес своих однокашников с советом как не бояться, как решиться на помощь медикам в сложившихся условиях.

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Это вторая смена медбрата Млечко, по его словам, он уже адаптировался к новому режиму: «Посплю, конечно, дома, но усталость приятная, я делал нужное дело, по-моему, это главный стимул работать дальше».

Еще один четверокурсник Максим Мытник — будущий педиатр. Еще в апреле попросился на практику в Коммунарку: «Когда только объявили о такой возможности, я испугался, — признаётся студент. — А потом подумал: когда еще такой случай представится? Зачем его упускать? И так я очутился тут».

В семье не сразу узнали, где Максим проходит практику, студент решил лишний раз не волновать близких.

«Я маме не все карты раскрыл, потому что знал, что, скорее всего, очень сильно испугается и будет переживать, — объясняет медик. — Папе она сказала только спустя неделю или через полторы моей работы. Оба в итоге поддержали моё решение. Звонят мне постоянно, спрашивают о работе и здоровье».

В университете сейчас дистанционка, с преподавателями все общение — по видеосвязи. Максим не распространяется о своей практике в Коммунарке, но если спрашивают — отвечает прямо. Иногда не получается прислать задание в срок. Но преподаватели идут навстречу: готовы проверить работу Максима в выходные.

Рабочий день медбрата начинается в 8.20 и заканчивается в 16.20 по графику 5\2. Если загруженность большая и не хватает рук, может остаться на сутки. За суточную смену дают несколько выходных.

«После суток, когда снимаешь костюм, хирургический костюм под ним мокрый, — рассказывает студент. — Непросто, но терпимо. Здесь можно погрузиться в работу, и это, я считаю, прекрасно. Даже просто окунувшись в эту среду, получаешь много знаний о профессии».

Страх — эмоция нормальная, считает Максим. Но с ней надо уметь договариваться.

«Страх есть всегда, но его нужно... подчинять, что ли. Нужно быть бдительным. Даже, несмотря на то, что ты в костюме, а защита здесь на высшем уровне, соблюдать все правила безопасности, — разъясняет медик. — К тому же люди мы молодые, с иммунитетом у нас все в порядке. Я думаю, что сильно бояться не стоит».

Студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Мария Милёхина работает в терапевтическом отделении больницы № 40 в Коммунарке. Ей наиболее близка работа с детьми. От общения с ними получаешь отдачу, говорит студентка.

«Помочь врачам — это наш долг как медиков, — убеждена Мария. — Мы буквально через два месяца окончим университет и выйдем во взрослую жизнь и не будем ничем отличаться от других медицинских работников».

Студентка считает, что сейчас не время быть равнодушным.

«Когда этот клич кинули, мы сели с подругой думать. Родители нам сказали: мы будем за вас переживать, но отговаривать не станем, — делится медик. — И папа у меня военный, он тоже хорошо понимает, что такое долг. Конечно, они переживают за нас, но они поддерживают и гордятся нами».

Преподаватели тоже поддерживают, как могут. Выделяют дополнительное время, прощают невольные пропуски занятий из-за работы. В терапевтическом отделении, где она помогает, еще не набран полный штат персонала, поэтому обязанностей много, рассказывает студентка.

Пациенты в Коммунарке лежат в боксах, выходить им нельзя. Если что-то нужно, они нажимают кнопку вызова. Медики слышат этот сигнал и постоянно курсируют между палатами.

«Конечно, работа в экстремальных условиях и в защитных костюмах мне в новинку. Жарко, очки запотевают — сложно, — делится Мария. — В университете очень мало медсестринской практики, больше врачебной. А тут сам быстро схватываешь информацию просто потому, что надо тут же делать. Обучение профессиональным навыкам происходит быстрее, чем в обычных комфортных условиях».

Мария призывает своих однокашников прийти на подмогу. Главное — не контактировать с пожилыми родственниками в период практики.

«Лишних рук сейчас нет, — говорит она. — Даже выполнение самой простой работы — очень большая помощь сейчас».

Ординаторы, аспиранты и студенты Сеченовки одними из первых вышли на борьбу с коронавирусной инфекцией, работая в городских и университетских клиниках, участвуя в волонтерском движении. Студентка 5-го курса факультета «Лечебное дело» Сабира Тамбиева тоже оказалась в числе добровольцев.

Она рассказала, что и ее родители, и преподаватели в университете поддержали решение студентки помочь врачам в борьбе с пандемией. Сабира отметила, что в больнице многое сделано для комфортной работы и отдыха практикантов.

«Перед тем как мы начали работать, нас собрал главный врач больницы, все объяснил, успокоил, сказал, чтобы мы ничего не боялись и пояснил, что главное придерживаться всех мер предосторожности. Так как я являюсь медицинской сестрой, то утром я прихожу и беру кровь у тех, кому нужно, потом до обеда мы всем ставим капельницы. Дальше по назначению врача: кому-то нужно дать таблетки, кому-то померить температуру, давление и так далее. Что касается условий работы, то все сделано на высшем уровне. Средств индивидуальной защиты всем хватает, есть прекрасная отдельная зона отдыха, где можно отдохнуть, покушать. У нас бесплатный завтрак, обед и ужин, предоставляются напитки. Нам даже предоставили бесплатное массажное кресло, все условия комфорта для нас созданы», — отметила она.

Сабира поделилась, что впервые сталкивается с такой напряженной работой, до этого времени она уже работала медсестрой, но в частных клиниках. По ее словам, загруженность там с Коммунаркой была несравнимая.

«Многие студенты не видят ситуацию изнутри, некоторые не понимают, как все происходит, узнают информацию из новостей или даже через слухи, поэтому они могут бояться пойти работать с коронавирусом. Но на самом деле это не тот страх, чтобы сидеть дома и не помогать врачам. Нужно выходить и тоже набираться опыта и помогать в первую очередь пациентам, которые сильно в нас нуждаются и нашим коллегам тоже. Это не так страшно, не нужно ничего бояться, нужно идти вперёд и увидеть все своими глазами», — сказала она.