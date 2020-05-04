Коронавирус может помешать продлению трамвайной линии по улице Московской

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4 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото пресс-службы администрации Краснодара

По словам Мэра города Евгения Первышова, кризис нанёс удар по бюджету и внёс коррективы в планы, в том числе и в строительство трамвайной ветки по улице Московской. Где-то придется ужаться, но я надеюсь, что продолжение трамвайной линии от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова начнётся в этом году, как мы и планировали, — заявил Евгений Первышов на еженедельном заседании оперативного городского штаба.

Жители музыкального, ждут трамвай уже не один год. Сейчас, чтобы доехать до микрорайона, приходится делать пересадку на конечной трамвая, либо добираться пешком около двух километров.

Протяженность новой ветки составит 5 километров. Разворотное кольцо планируется перенести с улицы Солнечной на парковку торгового центра «Стрелка» на улице Московская, 162. Саму парковку перенесут на улицу Петра Метальникова, возле строящегося нового торгового центра.

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией пришлос отложить до осени этого года и проект по озеленению улицы Петра Метальникова от Московской до Ростовского шоссе. Он будут осуществлять за счет средств частных инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.