«Отряд 731»: как в СССР судили японцев, занимавшихся созданием биологического оружия

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4 мая 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Фото: HISTRF.RU

С 25 по 30 декабря 1949 года в Хабаровске судили двенадцать бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которые изготавливали бактериологическое оружие и ставили опыты на живых людях. Суд над ними стал единственным в мире трибуналом над военными преступниками, создавшими бактериологическое оружие.

В 1935–1936 годах в Японии были созданы секретные отряды (отряд № 731 и отряд № 100). Они занимались разработкой и испытанием бактериологического оружия против СССР и других стран. В сферу их интересов попали бактерии чумы, холеры, туберкулёза, тифа, дизентерии, сибирской язвы и других заболеваний. На протяжении Второй мировой войны японцы тайно ставили опыты на китайцах, маньчжурах и, как следует из материалов следствия, советских гражданах.

«Основоположником» японской военной бактериологии считают генерал-лейтенанта медицинской службы Исии Сиро. Он заметил, что европейцы с ужасом вспоминают о средневековых эпидемиях чумы, а следовательно испытывают некий страх в отношении применения биологического оружия для военных целей. Сиро сделал вывод, что благодаря этому страху можно успешно воевать, используя бактерии чумы — от нее у европейцев и американцев просто нет средств защиты. Он полагал, что бактерии могут стать тем сверхоружием, которое даст Японии стратегический перевес.

Генерал-майор медицинской службы Кавасима Киоси признался, что производственный отдел ежемесячно изготавливал до 300 кг бактерий чумы или до 1000 кг бактерий холеры. Для проверки изготавливаемых образцов бактериологического оружия, а также изыскания способов лечения эпидемических болезней в 731-м отряде постоянно велись опыты над заключёнными из числа китайцев и русских.

Примечательно, что в деле фигурируют лишь абстрактные «советские граждане, оказавшиеся по разным причинам на территории Маньчжурии и задержанные японскими пограничными и полицейскими отрядами». На суде не было даже названо ни одного имени жертвы или пострадавшего.

Тем не менее, несмотря на отсутствие существенных доказательств, вина всех обвиняемых была доказана, они её признали. Суд решил: «Предварительным и судебным следствием установлено, что японские империалисты готовились к тому, чтобы, развязав агрессивную войну против СССР и других государств, широко применить в ней бактериологическое оружие и этим ввергнуть человечество в пучину новых бедствий. Осуществляя подготовку к бактериологической войне, они не останавливались ни перед какими злодеяниями, умерщвляя во время своих преступных опытов по применению бактериологического оружия тысячи китайских и советских граждан и распространяя эпидемии тяжёлых заболеваний среди мирного населения Китая».

Подсудимые рассказали много страшных подробностей на суде, поэтому приговор просто поражал своей относительной мягкостью. Генералы Ямада Отодзо, генерал-лейтенант медицинской службы Кадзицука Рюдзи, начальник ветеринарной службы Квантунской армии, генерал-лейтенант ветеринарной службы Такахаси Такаацу и начальник производственного отдела отряда № 731, генерал-майор медицинской службы Кавасима Киоси получили по 25 лет заключения, начальник санитарной службы 5-й армии Квантунской армии, генерал-майор медицинской службы Сато Сюндзи — 20 лет, подполковник Ниси Тосихидэ — 18 лет, старший унтер-офицер Митомо Кадзоу — 15 лет, майоры Карасава Томио и Оноуэ Масао — по 12 лет, поручик Хиразакура Дзенсаку — 10 лет, санитар-лаборант Курусима Юдзи — три года, ефрейтор Кикучи Норимицу — два года.

Формально в то время в СССР смертной казни не было: ее отменили согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года, однако существовала секретная директива, согласно которой в особых случаях смертная казнь могла применяться. Кроме того, с 1950 года в СССР вновь восстанавливалось применение смертной казни. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР был издан 12 января 1950 года. Но судьи и прокуроры вероятно уже знали, что такое решение принято и дело не затягивали, очевидно стремясь как можно быстрее вынести приговор.

Почему же Сталину понадобилось не применять смертную казнь к японским военнопленным, занимавшимся бактериологическим оружием?