Как будут работать рисовые системы

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4 мая 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На базе ВНИИ риса в Краснодаре состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались ход посевной кампании и вопросы, связанные с водоснабжением рисовых чеков.

По поручению спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко участие в заседании принял первый зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко. Провел совещание министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека. На мероприятие были приглашены заместители глав администраций рисосеющих районов края, представители Кубанского бассейнового водного управления, Кубаньмелиоводхоза, руководители крупнейших профильных хозяйств и ученые.

Ключевой темой встречи стала проблема обеспечения влагой рисовых систем. Данный вопрос актуален всегда, а особенно перед началом этого лета. По прогнозам специалистов Гидрометцентра России, оно может стать самым жарким за последние пять лет.

В регионе действуют закон «О мелиорации», а также соответствующая подпрограмма, входящая в госпрограмму по развитию сельского хозяйства. Реализация данных документов находится на постоянном контроле депутатского корпуса ЗСК. Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко неоднократно подчеркивал, что развитие системы мелиорации позволит ощутимо увеличить объемы производимой в крае сельхозпродукции, в том числе и риса. В настоящее время вся необходимая нормативная правовая база для достижения этих целей есть.

Вместе с тем регион часто сталкивается с нехваткой воды, необходимой для выращивания риса. Нынешний год в этом плане особенно показателен. По информации участников совещания, объем краснодарского водохранилища составляет сейчас 1290 миллионов кубометров, что существенно ниже прошлогодних показателей. Зафиксировано также уменьшение притока воды в водохранилище. Отчасти это объясняется небольшим по сравнению с предыдущими зимами объемом выпавшего в горах снега.

Тем не менее за последние годы на Кубани отмечен рост засеваемых рисом площадей. Во многом это обусловлено изменениями, которые депутаты ЗСК внесли в закон о плодородии. Корректировки касаются насыщения севооборота рисом в пределах 57 – 67процентов. Ранее эта цифра составляла 59 - 62,5 процентов.

По состоянию на конец апреля рис в Краснодарском крае был посеян на площади в 36 тысяч га. Всего же сельхозкультурой планируется занять 127 тысяч гектаров.

На заседании было принято решение выработать четкий и жесткий график подачи воды на чеки, предварительно согласовав его со всеми службами. Данный процесс будет находиться на особом контроле.

Участники совещания ознакомились также с ходом полевых работ. Они посетили хозяйство, которым руководит депутат ЗСК Сергей Кизинек.

Возглавляемое им предприятие планирует посеять в этом году более шести тысяч га риса. Оно входит в тройку лидеров посевной кампании.