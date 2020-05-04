Социальные госпрограммы исполняются по плану

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4 мая 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский провел дистанционное заседание рабочей группы. На нем был рассмотрен ход реализации по итогам первого квартала 2020 года государственных программ, курируемых комитетом.

Николай Петропавловский отметил, что на прошедшей сессии кубанского парламента было принято постановление по результатам выполнения региональных госпрограмм в 2019 году. В документе даны рекомендации постоянным комитетам ЗСК ежемесячно осуществлять мониторинг реализации госпрограмм и ежеквартально подводить итоги их исполнения на заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания с участием представителей органов исполнительной власти региона и представителей муниципальных образований.

Депутаты и представители профильных министерств обсудили выполнение региональных госпрограмм «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Доступная среда». Каждая программа имеет несколько подпрограмм с конкретными мероприятиями, целевыми показателями и объемами финансирования.

Общий объем финансирования программы «Развитие здравоохранения» в 2020 году составляет около 63 миллиардов рублей. В первом квартале освоено более 12 миллиардов рублей, что составляет 19,1 процента от годовых бюджетных назначений, или 100,6 процента от плановых назначений на этот период. В частности, в рамках подпрограммы развития первичной медико-санитарной помощи была произведена оплата за прохождение госэкспертизы двух зданий офисов врача общей практики в поселках Широчанка и Моревка Ейского района.

Общий объем финансирования госпрограммы «Социальная поддержка граждан» на 2020 год запланирован в сумме порядка 54,6 миллиардов рублей. По итогам первого квартала на ее реализацию кассовый расход составил почти 12 миллиардов рублей, что составляет 21,9 процента от годовых бюджетных назначений или 100,9 процента от плановых назначений на этот период. В рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» была произведена выплата материнского (семейного) капитала 1 084 гражданам, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 31 546 гражданам, а ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей – 27 990 гражданам.

Николай Петропавловский подчеркнул, что, хотя итоги первого квартала не показательны по достижению конечных результатов, рассчитанных на весь год, но он важный по взятым темпам выполнения всех намеченных мероприятий и достижения целевых показателей. Депутат отметил, уже видно, что выделенные средства осваиваются своевременно, работа идёт в штатном режиме и такой подход, и темп нужно сохранять и в дальнейшем.

Комментируя решения прошедшей сессии, председатель ЗСК Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что ситуация с коронавирусом не должна помешать выполнению важных социальных обязательств.

- Все запланированное ранее в государственных программах должно быть претворено в жизнь. Ведь речь идет о строительстве офисов врачей общей практики, создании доступной среды для инвалидов, укреплении материально-технической базы социальных учреждений и многом другом. Депутаты Законодательного Собрания и дальше ситуацию с реализацией госпрограмм будут мониторить и держать на контроле, – заверил Юрий Бурлачко.