На Кубани появились билборды с изображениями участников ВОВ

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4 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В больших городах Краснодарского края в рамках проекта Общероссийского народного фронта и Роспатриотцентра «75 правил жизни победителей» появились билборды с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны Михаила Новикова и Валентина Колбикова. Всего в 13 муниципальных образованиях региона размещено 50 баннеров. Главный спонсор проекта в регионе – Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

«Фотопроект «75 правил жизни победителей» важен не только для ветеранов, но и для подрастающего поколения. Участники войны понимают, что они не забыты, их помнят, знают их подвиги и заслуги. Молодежи необходимо учиться на тех примерах, которые принесли нам Победу и мирное небо над головой», – отметила эксперт ОНФ в Краснодарском крае Юлия Третьяк.

Фотопроект «75 правил жизни победителей», участниками которого стали ветераны города Краснодара, стартовал 1 мая по всей России. В рамках этой акции ветераны поделились воспоминаниями о войне, а также простыми правилами жизни и долголетия.

«Мы обязаны чтить и помнить подвиги наших дедов и прадедов. Современное поколение нуждается в регулярном напоминании подвигов наших Героев. Мы со своей стороны должны оказывать всяческую поддержку ветеранов Великой Отечественной войны», – сказал член регионального штаба ОНФ, региональный координатор «Деловой России» Никита Костоправкин.

Например, по мнению 95-летнего Михаила Захаровича Новикова, секрет долгой жизни заключается в «физической и умственной активности, а также во взаимной любви к людям». Ветеран сражался на малой земле, освобождал Новороссийск, Венгрию, Польшу и Германию.

Главный девиз Валентина Сергеевича Колбикова – «Любить семью, любить Родину и трудиться во славу своей Родины». Он был призван в армию в июне 1941 г. после окончания средней школы № 40 и Краснодарского аэроклуба и был направлен в Тбилисское военное авиационное училище.

«Это очень сильные люди! В них чувствуется не только стержень, сильный характер, но и воля к жизни, огромный опыт, доброта и вера. Услышать стихи и песни от седовласых мужчин было неожиданно, но ярко и жизнеубеждающе», - сказал фотограф Валерий Гончаров, признавшись, что работа с ветеранами его вдохновила.

Кроме того, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в Краснодарском крае реализуется совместная акция ОНФ и Роспатриотцентра «Мечтай со мной». В

рамках этой акции будут исполнены нематериальные мечты и желания ветеранов и детей войны, бывших узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников войны, потомков победителей (родственников ветеранов Великой Отечественной войны до 18 лет). Присоединиться к акции «Мечтай со мной» в качестве волонтера или партнера можно на сайте мечтыпобедителей.рф