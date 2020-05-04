Коронавирус не щадит и служителей церкви: трое певчих заразились в Сакском районе Крыма

Среди шести крымчан, у которых за последние сутки выявлено заболевание, трое – певчие. Скорей всего они заразились в Пасху.
Ранее уже были выявлены двое хористов. Теперь заболевших из этого очага пятеро.
«Этот очаг, который зарегистрирован в Сакском районе после светлого праздника Пасхи», - пояснила на заседании оперативного штаба глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. Всего в очаге 15 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.
На 4 мая в Крыму 111 заболевших коронавирусной инфекцией.