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Коронавирус не щадит и служителей церкви: трое певчих заразились в Сакском районе Крыма

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Коронавирус не щадит и служителей церкви: трое певчих заразились в Сакском районе Крыма
Певчие в церкви, фото: соцсети

Среди шести крымчан, у которых за последние сутки выявлено заболевание, трое – певчие. Скорей всего они заразились в Пасху.

Ранее уже были выявлены двое хористов. Теперь заболевших из этого очага пятеро.

«Этот очаг, который зарегистрирован в Сакском районе после светлого праздника Пасхи», - пояснила на заседании оперативного штаба глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. Всего в очаге 15 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

На 4 мая в Крыму 111 заболевших коронавирусной инфекцией.   

ГБ

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