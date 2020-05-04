Путин проведет совещание по борьбе с COVID-19

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«Маски не спасут. Мы не можем организовать защиту от эпидемии. Разрушена система здравоохранения», заявили в «Лиге защиты врачей»
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4 мая 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
«Маски не спасут. Мы не можем организовать защиту от эпидемии. Разрушена система здравоохранения», заявили в «Лиге защиты врачей»
Алексей Надёжин
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Ульяна Меньшикова
Елена Середа
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