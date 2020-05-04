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Путин проведет совещание по борьбе с COVID-19

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин проведет совещание по борьбе с COVID-19
президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com
В Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует в среду, 6 мая, провести совещание по вопросам реализации ранее принятых решений по борьбе COVID-19. 
 
Соответствующую информацию днем в понедельник, 4 мая, предоставил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
 
Подчеркивается, что 6 мая Владимир Путин проведет совещание, в рамках которого будут обсуждаться меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также будут заслушаны рекомендации. Дополнительной информации пока не поступало.
ЕТ

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