Путин проведет совещание по борьбе с COVID-19

В Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует в среду, 6 мая, провести совещание по вопросам реализации ранее принятых решений по борьбе COVID-19.

Соответствующую информацию днем в понедельник, 4 мая, предоставил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.