В Челябинской области выявлено 87 новых случаев коронавируса

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4 мая 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

С начала пандемии на территории области коронавирусом заразилось 784 человека.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, по данным на 4 мая, в области 673 человека проходят лечение от коронавируса, 96 человек выздоровели. Прирост за последние сутки составил 87 случаев. За время пандемии в Челябинской области умерли 8 человек с диагнозом GOVID-19, из них 5 человек скончались от сопутствующих заболеваний.

Наибольшее количество заболевших в Златоусте — 243 человека, Челябинске — 160 человек, Магнитогорске — 130 человек, Миассе — 33 человека.