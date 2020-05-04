Депздрав: Студенты медвузов получат надбавки за работу в COVID-зонах клиник

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4 мая 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Студенты медвузов в коронавирусных стационарах в Москве, фото: соцсети

Студенты медицинских вузов получат 70 тыс. руб. за практику в коронавирусных стационарах в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Столичные больницы принимают на работу и практику студентов медвузов. Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. руб., студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. руб., на должности медсестры - 175 тыс. руб. Соответствующий приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном», - говорится в сообщении.

Отмечается, что студентам-медикам предлагается на выбор несколько вариантов работы - пройти практику в столичных медицинских учреждениях или трудоустроиться на должность младшего медицинского или среднего медицинского персонала. Студенты будут направлены департаментом здравоохранения Москвы в один из стационаров города, в котором есть необходимость в дополнительных специалистах.

«В московских стационарах студенты, проходящие практику, получат 20 тыс. руб. за работу в нековидных учреждениях, за работу в COVID-зонах предусмотрена выплата в размере 70 тыс. руб. Практика подразумевает сокращенную, шестичасовую смену. При желании студенты могут официально трудоустроиться в медучреждения города. Заработная плата на должности младшей медицинской сестры составит 60 тыс. руб. на ставку, за работу в коронавирусных стационарах также предусмотрены дополнительные выплаты мэра Москвы в размере 30 тыс. руб. и президента России – 25 тыс. руб. Таким образом, общая сумма заработной платы вместе с доплатами составляет 115 тыс. руб. за работу в COVID-учреждениях», - уточняется в материале.

Также, студенты, трудоустроившиеся на должность медицинской сестры, получат 75 тыс. руб. на ставку, доплаты президента России и мэра Москвы за работу с пациентами с подозрением на COVID-19 составят в общей сумме 100 тыс. руб. Суммарно студенты в коронавирусных стационарах смогут заработать до 175 тыс. руб. Во всех стационарах студентам обеспечено бесплатное питание и современные средства индивидуальной защиты.

Кроме того, в каждой медицинской организации определен руководитель направления, который будет оказывать помощь и консультировать студентов. Этот сотрудник несет ответственность за безопасность студентов и контролирует выполнение работы.