Коронавирус 4 мая: конец пандемии сдвинули на август, а россияне просто пьют

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 569 874 человек. Погибли 248 364 инфицированных, вылечились – 1 160 776. По прогнозам Минздрава, Россия достигнет пика распространения COVID-19 в ближайшие две недели. Все жители Гонконга тем временем получат маски от правительства. Мы получим кукиш с маслом. Всем спасибо, оставайтесь дома.

«Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его снижение», — считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Между тем ученые из Сингапура уверены, что пандемия в России окончится примерно 17 августа. Дата сдвигается не впервые, остается надеяться только на то, что не перебежит теперь уже на сентябрь. И, да, помните, что к любым прогнозам надо относиться с осторожностью.

Минтруд заявил, что нерабочие дни в России с 6 по 8 мая будут оплачиваться в обычном размере. Ранее Путин объявил эти дни нерабочими, в общей сложности отдыхать будем до 11 мая. К слову, выход из самоизоляции планируется начать с 12-го. Ну, поглядим.

Россияне за время самоизоляции потребление алкоголя увеличилось на 2-3%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко и напомнил, что алкоголь в ситуации с COVID-19 – не помощник и, более того, ослабляет иммунитет: «Алкоголь категорически в этой ситуации вообще неприемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет». Жаль, что министр не понимает, что не для «проспиртовки» организма наши пьют, а для души. Искалеченной безразличием государства к проблемам рук его кормящих.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе Роспотребнадзора подготовили проект комплексного плана предотвращения распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории союза. Проект предусматривает разработку на территории ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе.