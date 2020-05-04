Губернатор Петербурга Александр Беглов «прямо отец года после апокалипсиса», смеются пользователи Сети

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4 мая 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил один из родильных домов города. И все бы ничего, но чиновник так экипировался, что в сети окрестили это костюмчик «киберпанком по-питерски».

Забавные фотографии облетели все социальные сети и народ не устает сочинять мэмы и забавные комментарии. «Ну если уж так боишься, сиди в своем кабинете и не позорься, а то выглядит как папаша, пришедший встречать младенца, но весь в скафандре», «Да, прямо отец года после апокалипсиса!», - иронизируют пользователи Рунета.