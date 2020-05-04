Антивирусные ограничения продлят до июня? Глава Роспотребнадзора не исключила такой возможности

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Если динамика заражений в России сохранится на том же уровне, как и сейчас, власти пойдут на дальнейшие ограничения и режим изоляции будет продлен и после майских праздников.

«Всё может быть, да», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналисту канала «Россия 1», отвечая на вопрос, что мы «ещё можем сидеть долго, до июня, как минимум».

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимиру Путину, как и всем, придётся ещё какое-то время жить и работать в данных условиях. «Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», — сказал Дмитрий Песков.