Герои Латвии: те, кто боролся с нацистами и победил их

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3 мая 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

9 мая в Латвии, фото twitter.com

В преддверии Дня Победы принято вспоминать тех, кто принес нам мир и жизнь. Принято по сердцу и уму. К сожалению, 9 мая 2020 года пройдет иначе… ЧС в стране. У памятника Освободителям не будет народа. Но есть сердце, которое помнит тех, кто салютовал нашей Победе в те далекие и страшные дни. Герои. Настоящие герои Латвии.

Балтийский отдел «Аргументы Недели» с антинацистским комитетом Латвии и Русским Союзом продолжает акцию-знакомство о ветеранах ВОВ.

В последние годы миру постоянно навязывается бредовая идея о «героической» роли латышских легионеров Ваффен СС, которые якобы боролись в годы войны за независимость Латвии. На самом деле это унылое националистическое вранье. Легионеры давали клятву на верность Адольфу Гитлеру, который никакой независимости латышам никогда не обещал, он готовил им иную участь на территории Осланда.

А на деле настоящими героями были замечательные сыны и дочери Латвии, которые боролись с фашизмом в рядах Красной армии.

Латыши были храбрыми и умелыми войнами. Около 100 тысяч выходцев из Латвии в годы Второй мировой войны сражались с немецкими оккупантами на фронте, в партизанских отрядах, в подполье. Десятки тысяч из них сложили головы в этой страшной войне.

Сегодня официальные власти Латвии стараются не вспоминать о них: в школах к детям ветеранов войны уже давно не приглашают и на уроках о них не рассказывают – нельзя. Зато, Сейм Латвии поминает минутой молчания недавно ушедшего легионера СС. Да, это происходит в 2020 году. Видимо, такие приоритеты расставил парламент Латвии…

Но благодарные потомки прекрасно знают, помнят и чтят героев, спасших мир от коричневой чумы. И это память необходимо передать нашим детям и внукам, они должны знать и помнить правду о своих предках и о своей стране.

Антинацистский комитет Латвии подготовил видео-ролик с именами и портретами латышей – героев Великой Отечественной войны.

Только так мы сможем почтить в Латвии память фронтовиков!

Спасибо за жизнь! С наступающим Днем Победы!