Украинские хакеры атаковали сайт правительства Крыма

О предотвращении занесения заразы рассказал Сергей АКСЕНОВ на заседании оперативного штаба 3 мая 2020.
2 мая предприниматели, желающие заявиться о начале своей деятельности, испытывали затруднения с заходом на сайт правительства Крыма – система выдавала ошибку.
3 мая председатель правительства Юрий ГОЦАНЮК разъясняя главе Крыма ситуацию, сказал: «Вчера были сбои небольшие в самой программе». Однако Сергей АКСЕНОВ поправил его и рассказал версию, изложенную ему ранее министром информации – все случилось по вине украинцев.
«Была дидос атака организована. Таким путем пытались именно через регистрацию свалить сайт правительства. «Доброжелатели» какие-то из соседней страны», - поведал он свою версию.