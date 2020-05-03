Украинские хакеры атаковали сайт правительства Крыма

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3 мая 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские хакеры вызвали сбой в работе сайте правительства Крыма, фото соцсети

О предотвращении занесения заразы рассказал Сергей АКСЕНОВ на заседании оперативного штаба 3 мая 2020.

2 мая предприниматели, желающие заявиться о начале своей деятельности, испытывали затруднения с заходом на сайт правительства Крыма – система выдавала ошибку.

3 мая председатель правительства Юрий ГОЦАНЮК разъясняя главе Крыма ситуацию, сказал: «Вчера были сбои небольшие в самой программе». Однако Сергей АКСЕНОВ поправил его и рассказал версию, изложенную ему ранее министром информации – все случилось по вине украинцев.

«Была дидос атака организована. Таким путем пытались именно через регистрацию свалить сайт правительства. «Доброжелатели» какие-то из соседней страны», - поведал он свою версию.