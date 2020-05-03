Отношение крымчан к тем, кто нарушил карантин и прибыл к морю, проигнорировав самоизоляцию, ухудшается день ото дня

В большинстве случаев сейчас так называет тех гостей полуострова, которые приехали в Крым на «каникулы».
У крымчан отношение к тем, кто нарушил карантин в своем регионе и прибыл к морю проигнорировав самоизоляцию отрицательное. И ухудшается день ото дня.
Об этом главе Крыма ежедневно докладывают, зачитывая выводы из мониторинга записей в социальных сетях.
Да и сам Сергей АКСЕНОВ не жалует нарушителей, считая, что все крымские очаги распространения коронавируса завозные. Возможно, и от него – острослова – мы скоро неологизм «понаехи» услышим.