Передвижные полицейские пункты усилили контроль за челябинцами

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3 мая 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинске работают 16 передвижных пунктов полиции, на въезде в город выставлены посты ГИБДД.

Полицейские проверяют, как челябинцы соблюдают режим самоизоляции. У каждого сотрудника есть специальные планшеты с доступом к базе данных лиц, которым Управлением Роспотребнадзора выписано предписание о 14-дневном карантине. Полицейские вместе с сотрудниками регионального минздрава ведут проверки таких граждан по месту проживания. В разных районах города проходят операции «Тоннель», на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты ГИБДД. Граждан, въезжающих в город и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дрогам.

«Индекс Яндекс-самоизоляции на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске и Копейске, — отметил губернатор. — Обсудили это вчера с руководством ГУ МВД по Челябинской области.Сегодня усилена работа полиции по Челябинску. Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ее вынуждены проявлять сотрудники полиции, которые работают без выходных и праздников».

Нарушители режима самоизоляции будут наказаны серьезными штрафами — от одной до 30 тысяч рублей. Напомним, в Челябинской области стремительно растет количество заражений коронавирусом. За последние сутки выявлено 54 новых случаев заболевания. 608 южноуральцев болеют коронавирусом, 74 человека выздоровели. Сегодня стало известно о том, что в Челябинской области от опасного вируса скончался врач из Брединского района.