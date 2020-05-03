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В Крыму сотрудники ДПС не допускают проезд в лесополосы. Территории прочесывает ППС.
3 мая 2020, 15:19
[ «Аргументы Недели» ]
Источник: Аргументы недели-Крым
На съездах в лесополосы проезд не допускают сотрудники дорожно-патрульной службы. Территории прочесывает ППС.
Симферопольское водохранилище – одно из излюбленных мест отдыха симферопольцев – в майские выглядело безлюдным. То ли сказалась самосознательность граждан, то ли это результат деятельности полиции.
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