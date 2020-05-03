В Крыму сотрудники ДПС не допускают проезд в лесополосы. Территории прочесывает ППС.

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Полиция прочесывает лес в Крыму, фото an-crimea.ru

На съездах в лесополосы проезд не допускают сотрудники дорожно-патрульной службы. Территории прочесывает ППС.

Симферопольское водохранилище – одно из излюбленных мест отдыха симферопольцев – в майские выглядело безлюдным. То ли сказалась самосознательность граждан, то ли это результат деятельности полиции.