ФСИН и МВД закупят свыше 10 тыс. дистанционных электрошокеров-дубинок на 123 млн рублей

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3 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МБХ медиа

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Федеральная служба исполнения наказаний и Министерство внутренних дел намерены закупить более 10 тысяч дистанционных электрошокеров-дубинок «АИР-107У» на сумму более 123 млн рублей.

ФСИН и МВД разместили тендеры, первым необходимы тысяча электрошокеров, полиция планирует приобрести 9 тысяч устройств.

В техническом задании указано, что электрошокеры должны иметь возможность подсоединения дистанционного электрического картриджа, максимальная дальность действия — 4,5 метров. Каждый электрошокер должен быть рассчитан минимум на три тысячи включений, интервал рабочих температур — от минус 20 градусов до плюс 50 градусов.

Компании, продающие «АИР-107У», информируют, что устройство можно использовать как в качестве электрошокера, так и в качестве дубинки.