«Чтоб я так жил», в Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что врачей кормят черной икрой

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во время видеоконференции с журналистами заявил, что врачей кормят черной икрой и вообще они как сыр в масле катаются.

"Врачи получают необходимое питание, вплоть до черной икры. Это обеспечивается благодаря частным деньгам", - заявил руководитель республики. Так же Битаров прорекламировал сеть местных супермаркетов, выразив магазинам благодарность за доставку продуктов.

Но, видимо, чиновник плохо знает о том, что на самом деле происходит в больницах региона. Медики рассказали, что только недавно они закупались и готовили еду самостоятельно. А сотрудники Правобережного роддома и вообще сообщали о проблемах с поставкой еды в Минздрав. В ответ им посоветовали не жаловаться. Ну а что? Их же черной икрой кормят!