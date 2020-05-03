В Калужском монастыре власти заставили послушников подписать документ, что они все больны коронавирусом. Ошибочка вышла?

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3 мая 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

«Мы все должны добровольно признать себя больными коронавирусом», - заявил отец Роман Благочинный и рассказал о крайне странной ситуации в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре.

Оказывается, власти раздали монахам бланки на сдачу анализа на covid19. Но что удивительно, в документе уже написано, что сдающий тест проинформирован о своем положительном результате на коронавирус. Другими словами, если подписать эту бумагу, все послушники автоматом попадают в статистику, даже не сдав анализ.

Публичное видео с демонстрацией странного документа облетело многие православные сайты и вирусно разошлось по мессенджерам.

Власти Калужской области прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что недавно в областную инфекционную больницу госпитализирован один из сотрудников монастыря с предварительным диагнозом COVID-19. У него вязли анализ и ждут результата, именно поэтому было решено провести дезинфекцию и протестировать на вирус всех, кто мог контактировать с заболевшим. А дальше – все как по шаблону: ошибочка вышла!

«Из-за большого объема работы, загруженности и роста инфицированных граждан, медицинские работники выдали вместо согласия на обработку персональных данных не тот документ руководству монастыря», - сообщают в администрации области. Чиновники уверяют, что медики просто хотели обьяснить братии, как себя вести, чтобы не заболеть. А для пущей достоверности и видео появилось, в котором виновник «провокации» извинился перед властями.

"Власти не верит никто, ни в обществе, ни в церкви. Поэтому и решился сразу записывать видео, чтобы все это предать гласности. А все равно заставили извиняться", "Похоже регионы начали соревноваться, у кого больше больных коронавирусом", - комментируют ситуацию пользователи Сети.