За последние сутки в Москве умерло 34 человека с подтвержденным коронавирусом

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3 мая 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Viktor Chernov, globallookpress.com

В субботу, 2 мая, вечером появилась информация о том, что в Москве за последние сутки скончались ещё 34 человека, у которых было подтверждение коронавирусной инфекции. По данным столичного оперативного штаба по контролю за коронавирусом, на вечер 2 мая общее число жертв новой коронавирусной инфекции COVID в Москве достигло 729.

У всех 34 пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз "пневмония". В ближайшее время оперштаб представит новые данные на утро 3 мая.

По данным на утро 3 мая, в мире скончались 244 814 человек, у которых был выявлен коронавирус. Заражены три миллиона 486921 человек. Выздоровели один миллион 125259 пациентов.