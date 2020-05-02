В Подмосковье более 100 мотоциклистов ДПС будут проверять байкеров

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2 мая 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

В Подмосковье с началом теплого сезона на службу заступили более сотни полицейских на мотоциклах.В пресс-службе Главного управления МВД по Московской области сообщили, что они будут контролировать соблюдение ПДД мотоциклистами.

В главке сообщили, что « В Подмосковье с началом тёплого сезона для более эффективного надзора за дорожным движением на службу заступили более 100 сотрудников мотобата. Автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожной безопасности и использование мотошлемов, будут проверять у мотоциклистов регистрационные документы и водительские удостоверения».