Валуев отказался показать Соловьёву технику ударов

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2 мая 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Николай Валуев, фото из соцсети

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал видео, как телеведущий Владимир Соловьев демонстрирует технику ударов руками, свое мастерство в рукопашном бое.

Потренировать, дать пару уроков журналисту, показать как правильно бить, Валуев отказался. Он думает, что у Соловьёва есть тренеры, которые ему покажут. По словам Валуева, в динамике и технике удара все достаточно похоже, и любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет Соловьёву объяснить и показать, как правильно бить.

У Владимира Соловьёва завязался конфликт с Василием Уткиным. Телеведущий пригрозил блогеру, бывшему популярному спортивному комментатору физической расправой.

Уткин обратился после этого к Маргарите Симоньян.