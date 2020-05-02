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Валуев отказался показать Соловьёву технику ударов

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Валуев отказался показать Соловьёву технику ударов
Николай Валуев, фото из соцсети

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал видео, как телеведущий Владимир Соловьев демонстрирует технику ударов руками, свое мастерство в рукопашном бое.

Потренировать, дать пару уроков журналисту, показать как правильно бить, Валуев отказался.  Он думает, что у Соловьёва есть тренеры, которые ему покажут.   По словам Валуева, в динамике и технике удара все достаточно похоже, и любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет Соловьёву объяснить и показать, как правильно бить.

У Владимира Соловьёва завязался конфликт с Василием Уткиным. Телеведущий пригрозил блогеру, бывшему популярному спортивному комментатору физической расправой.
Уткин обратился после этого к Маргарите Симоньян.

 

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