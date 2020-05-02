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В Воронежской области врач выпал из окна больницы, в которой лечился от коронавируса

, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Воронежской области врач выпал из окна больницы, в которой лечился от коронавируса
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Воронежской области врач скорой помощи Новоусманской больницы Александр Шулепов выпал из окна больницы, в которой он лечился от коронавирусной инфекции.  Как пишут воронежские СМИ, врач находится в реанимации с переломом основания черепа.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона пообещали дать комментарий после расследования происшествия.
В конце апреля Александр Шулепов вместе с другим врачом Александром Косякиным записали видео и рассказали, что у медика подтвердилась коронавирусная инфекция, но его не сняли с дежурства и заставляют работать. Косякин жаловался, что медиков не обеспечивают защитными костюмами и не проверяют на коронавирус. В департаменте здравоохранения Воронежской области тогда назвали эти сообщения фейком.

В Воронежской области, по данным на 2 мая, подтверждено 565 случаев заражения коронавирусом. Девять человек умерли.

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