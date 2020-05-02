Чем займется в молодёжном парламенте при Госдуме Милана Тюльпанова

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2 мая 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Милана Тюльпанова, фото из соцсети

Блогера Лену Миро заинтересовало, чем займется в молодёжном парламенте при Государственной Думе РФ Милана Тюльпанова. Милана Кержакова, в девичестве Тюльпанова, стала известна по скандальному разводу с футболистом Александром Кержаковым.

Отец девушки Миланы Кержаковой Вадим Тюльпанов был сенатором. Он скончался.

У Тюльпановой есть маленький сын, рожденный в браке с футболистом. Где она работала, чем занималась - история умалчивает.

Милана, объявляя о своей работе в молодёжном парламенте при Госдуме сказала, что «боялась хвастаться» и «теперь среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры она будет буду«помогать молодёжному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры».

Лену Миро заинтересовало, с каких пор Милана Тюльпанова стала деятелем культуры в чём именно заключается её деятельность в области культуры.