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Чем займется в молодёжном парламенте при Госдуме Милана Тюльпанова

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Чем займется в молодёжном парламенте при Госдуме Милана Тюльпанова
Милана Тюльпанова, фото из соцсети

Блогера Лену Миро заинтересовало, чем займется в молодёжном парламенте при Государственной Думе РФ Милана Тюльпанова.  Милана Кержакова, в девичестве Тюльпанова,  стала известна по скандальному разводу с футболистом Александром Кержаковым.

Отец девушки Миланы Кержаковой Вадим Тюльпанов был сенатором. Он скончался.

У Тюльпановой есть маленький сын,  рожденный в браке с футболистом. Где она работала, чем занималась - история умалчивает.
Милана, объявляя о своей работе в молодёжном парламенте при Госдуме сказала, что «боялась хвастаться» и «теперь среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры она будет буду«помогать молодёжному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры».

Лену Миро заинтересовало, с каких пор Милана Тюльпанова стала деятелем культуры в чём именно заключается её деятельность в области культуры.

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