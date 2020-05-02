Жителям Подмосковья с 12 мая грозит штраф за отсутстве маски. 4 тысячи рублей

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2 мая 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Жителям Подмосковья грозит штраф в размере четырех тысяч рублей с 12 мая, если они не будут носить маску в общественном месте. Контролировать выполнение распоряжения губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении "масочного режима", проверят полицейские, сотрудники ГИБДД и других правоохранительных органов.

В правительстве области уточнили, что если человек не надел маску или респиратор до 12 мая, его не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры. С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной.

Главврач одной из больниц в Подмосковье сегодня обратился к землякам и популярно объяснил, чем может грозить нарушение самоизоляции.