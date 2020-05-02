Сенатор призвал обязать жителей Москвы носить маски и перчатки

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2 мая 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Galina Barbieri, Галина Барбиер, globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал обязать жителей Москвы носить маски и перчатки в общественных местах.

Рязанский отметил, что ношение масок и перчаток не должно касаться тех случаев, когда контакт с другими людьми исключен.

Маски в столице начнут продавать в метро. Глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов рассказал, что маск появятся в продаже со следующей недели "почти на каждой станции московского метро". Метрополитен получает маски на реализацию от городских структур, цена в столичной подземке будет не выше, чем в аптеках.

В Московской области режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится с 12 мая.