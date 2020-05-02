Уткин из-за угроз Соловьёва обратился к Маргарите Симоньян

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2 мая 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: euro-football.ru

Василий Уткин, фото: vk.com/radioutkin

Василий Уткин, получивший популярность как футбольный комментатор, в настоящее время видеоблогер и журналист, обратился в адрес Общественного совета при Министерстве Внутренних дел РФ.

Скандал между Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым обсудают в соцсетях. По признанию Василия, эта ситуация сильно огорчает и расстраивает его маму. Также в своём официальном обращении на YouTube ответил на угрозы известно телеведущего и заявил, что Соловьёв ему "осточертел".

Уткин отметил, что его спрашивали, не хотел ли бы он обратиться к членам общественного совета при МВД, членом которого является и Соловьёв. Известно, что угрозы – даже уголовно ненаказуемые – нарушают кодекс члена общественного совета при МВД.

Уткин обратился к медийным менеджерам, которые входят в эту организацию в том числе к к главному редактору RT и МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян. "А как вы относитесь к тому, что ваш сочлен позволяет себе такие слова?" - заявил экс-комментатор.