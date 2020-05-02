В столице проведут масштабную дезинфекцию дорог

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2 мая 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб примут участие в масштабной дезинфекции московских улиц. В общей сложности им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Главная цель масштабной дезинфекции, которую специалисты комплекса городского хозяйства проводят еженедельно, - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.