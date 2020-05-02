Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Люди недовольны содержанием в обсерваторах Крыма

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Люди недовольны содержанием в обсерваторах Крыма
Фото: соцсети

Отведенные помещения заполнены практически под завязку. Срочно требуются новые койко-места.

Из имеющихся нескольких сотен мест в обсерваторах Крыма на 2 мая осталось 11 свободных. Срочно вводится в эксплуатацию санаторий «Мисхор» - это плюс 120 мест.

Сегодня на заседании штаба было доложено, что в обсерваторах есть инциденты. «Есть разбивание дверей», - уточнил представитель министерства здравоохранения.

Вчера была информация о недовольстве содержания в обсерваторе медицинского персонала (тех медучреждений, в которых выявлены очаги заражения, и они переведены в режим обсерватора), одна из сотрудниц, находящаяся под наблюдением, написала заявление об увольнении.

ГБ

Общество

В Совфеде поддержали идею обязать москвичей носить защитные маски

В Совфеде поддержали идею обязать москвичей носить защитные маски

В Совфеде поддержали идею ввести в Москве режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах и на улице. За нововведение выступил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью