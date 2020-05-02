За дачу взятки на Крымском мосту задержан турист, который хотел въехать на полуостров, не имея на то оснований

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2 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

1 мая был задержан турист, который хотел въехать на полуостров, не имея на то оснований, но имея деньги.

Факт дачи взятки на Крымском мосту была зафиксирована и будет, скорее всего возбуждено уголовное дело. Об этом доложили главе Крыма на заседании оперативного штаба.

В свою очередь Сергей АКСЕНОВ рассказал в прямом эфире о способах мошенничества при въезде в Крым, о которых вычитал, с его слов, в интернете.

Так, после введения запрета на въезд в Крым лиц без прописки в период с 1 по 12 мая, туристы стали подъезжать к мосту в машинах с номерами не крымскими и пересаживаться в автомобили с местными регистрационными знаками, которые их дожидались по договоренности.

При этом представитель МВД сообщил, что машин, въехавших в Крым по мосту 1 мая, было, по его мнению, мало. «Поток за вчера спал», - сказал он.