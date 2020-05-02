Адвокат: Если дело крымчанина, обвиняемого в заражении людей Covid, дойдет до суда, то оно будет административным

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2 мая 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Адвокат уверен, что, скорее всего, если и будет какое-то наказание, то оно ляжет в плоскость административных правонарушений.

Артем ПЕПА, адвокат обвиняемого в заражении коронавирусом, рассказал «Аргументам недели – Крым», что обвинение его подзащитному еще не предъявлено. Никаких выводов из того, что это не сделано до сих пор, хотя дело начато 30 марта 2020 года, адвокат просит не делать. По его мнению, это обычная практика.

«На сегодняшний день уже есть судебная практика по аналогичным делам в других регионах, поэтому можно предположить, что, если дело и дойдет до суда, то оно будет административным», - пояснил ПЕПА.

Также, по его мнению, затруднительно провести очевидную связь между причинами заражения.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено против крымчанина, нарушившего режим самоизоляции и заразившего в ходе этого другого гражданина.