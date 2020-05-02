Академик РАН: Увеличение числа тестов улучшит ситуацию с COVID-19 в Москве

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2 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Увеличение числа тестирований на COVID-19 в Москве в будущем положительно скажется на ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщил директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Стародубов.

«Роста тестирований удалось добиться за счет беспрецедентных мер, которые принимает правительство Москвы. Это вопросы, связанные с оснащением лабораторий, расходными материалами. Привлекли не только государственные, но и частные структуры, за счет чего удалось увеличить количество обследованных пациентов. Это хороший признак. У нас где-то 60% не проявляются клинически, и если мы эту цепочку не прервем, то появятся новые зараженные лица. Поэтому проведение тест-систем положительно скажется в ближайшем будущем», - сказал Владимир Стародубов.

По его мнению, Москва выбрала наиболее оптимальный путь тестирования граждан на коронавирус.

«Москва нарастила объем в несколько раз. Кроме того, в разных странах тестируют по-разному. У нас тестируют, конечно, при подозрении больных - в первую очередь, пневмония. Во вторую очередь, фиксируют контактных больных, благодаря чему выявляются новые случаи, которые при соответствующей изоляции не дадут новых вспышек», - подчеркнул академик.

Ученый выразил мнение, что в обязательном порядке тестирование на коронавирус должны проходить группы населения, которые так или иначе взаимодействуют со множеством людей.

«Есть определенные группы населения, которые являются часто контактирующими с большой массой людей. Их нужно тестировать, как медперсонал, в обязательном порядке. Те, которые общаются с людьми», - добавил ученый.

Напомним. ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что число тестирований на коронавирус в столице увеличено вдвое. Он также сообщил, что, по результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.