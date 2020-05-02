В Москве выявляют коронавирус даже у людей без симптомов

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2 мая 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории. Силами всех медицинских учреждений проводится более 40 тысяч анализов в день. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличилось и за прошедшие сутки составило 5358. Количество госпитализаций остается на прежнем уровне — около 1700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне трех с половиной — четырех тысяч в сутки.

Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий у пациентов, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих. Отсутствие роста числа госпитализаций говорит о том, что у большинства москвичей вирус удается обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния.

На прошлой неделе в столице начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, проверяющие наличие в организме антител к вирусу. С 25 апреля было сделано более 175 тысяч таких экспресс-тестов. Тестированием были охвачены пациенты поликлиник и больниц Москвы, включая некоронавирусные стационары. У заболевших с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брали мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявить бессимптомных заболевших и вовремя принять меры. Количество пациентов без признаков заболевания растет и сегодня составляет около 50 процентов.

Также в Москве выросло число референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус. Девять городских и четыре частные лаборатории стали самостоятельно верифицировать результаты исследований. Раньше подтвержденные анализы направляли в один референс-центр, что замедляло скорость их обработки. Сегодня таких центров в Москве 14, скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавиурса. По этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры. Это позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пациентам.