Служба скорой помощи оборудовали электронной системой оперативного управления

Аргументы Недели → Общество

2 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Уже сейчас для каждого вызова в системе создается карточка и имеется привязка к геолокации. Это позволяет в реальном времени накапливать, обрабатывать и передавать в уполномоченные органы сведения о госпитализируемых с подозрениями на COVID-19.

– Обмен данными осуществляется по защищенным каналам связи. Все диспетчерские подключены к центральному серверу, где в реальном времени обрабатывается информация о журналах выхода, текущем количестве, оснащении и состоянии работающих бригад, очереди вызовов, категориях их срочности, – рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Ежегодно служба скорой помощи края совершает порядка 2 млн выездов. Сейчас, в период пандемии, только в Краснодаре количество выездов с подозрением на COVID-19 достигает около 50 в сутки, а смены длятся по 12 часов, сообщает пресс-служба администрации региона.